Volta Redonda recebe equipamentos para abrir mais quatro leitos de UTI Covid

Aparelhos serão instalados no Hospital do Retiro para atendimento exclusivo de pacientes com coronavírus

A Prefeitura de Volta Redonda está empenhada em abrir novos leitos para o tratamento da Covid-19 na rede pública municipal. Nesta sexta-feira, dia 26, a cidade recebeu equipamentos hospitalares -monitores e respiradores- para equipar e permitir a abertura de quatro novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) no Hospital Munir Rafful (Hospital do Retiro), para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde junto a direção do hospital abriu a contratação de médicos que irão compor a equipe de profissionais para o funcionamento das atividades. Na última quarta-feira, dia 24, mais dez leitos de UTI foram abertos no Hospital do Retiro e outros 14 leitos de clínica médica retomados para atender pacientes Covid.

Além destes novos leitos no Hospital do Retiro, mais dois leitos de UTI foram abertos no Hospital São João Batista (HSJB) na semana passada. Com isso, a rede municipal passou a ter 17 leitos de UTI para tratamento de Covid-19. No início de janeiro, eram apenas 5.

É importante ressaltar que mesmo com todas as medidas de abertura de novos leitos, o governo municipal pede à população que siga o protocolo de combate ao novo coronavírus: Use máscara, evite aglomerações, não promova festas, lave as mãos e use álcool 70%, e se puder fique em casa.