“Fabrício Cabeleireiro” morre em acidente na Dutra, em Barra Mansa

O rapaz que dirigia o Fox estaria pela contramão e morreu carbonizado

Um acidente ocorrido no final da noite de sábado, por volta das 23h30min, deixou dois mortos na altura do km 280, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um veículo VW FOX (vermelho) estaria conduzindo seu carro em alta velocidade pela contramão, no sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais (PRF) foram informados e saíram em velocidade para tentar evitar um acidente. Na altura do km 280, da Dutra, os agentes depararam com o um acidente envolvendo o veículo FOX.

O veículo, na contramão, bateu na lateral de um Chevrolet/CRUZE, que conseguiu evitar a colisão frontal, mas foi atingido na lateral. Desgovernado o veículo FOX quase atingiu uma motocicleta e bateu de frente contra um VW VIRTUS, que não conseguiu evitar a colisão.

Após a o choque o veículo FOX pegou fogo e o condutor, que não foi identificado, de idade entre 20 e 30 anos, morreu carbonizado no interior do veículo. O condutor do VW/VIRTUS, de 39 anos, conhecido na região como “Fabrício Cabeleireiro”, sofreu ferimentos graves, Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende, mas, não resistiu aos ferimentos. O condutor do Chevrolet/CRUZE não ficou ferido.

Logo depois, os agentes receberam uma informação que o condutor do FOX teria invadido uma residência na Vila dos Remédios, em Floriano. A moradora teria flagrado o suspeito no interior de sua casa e gritou com o invasor. O suspeito teria fugido no veículo FOX e em alta velocidade seguindo pela contramão até causar o acidente.

Foi preenchido o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) pela PRF e acionada perícia para o local do acidente e a ocorrência de homicídio foi registrada na 90ª DP de Barra Mansa.