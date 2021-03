Família acredita que seja mesmo o corpo de Thainá em acidente na Dutra

O corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo VW FOX, pode ser de Thainá Bichuli, de 25 anos, moradora do bairro Cotiara, em Barra Mansa. O veículo foi encontrado pegando fogo depois de uma colisão envolvendo três veículos, no km 280, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

As primeiras informações davam conta que um homem estaria no veículo incendiado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, mas não conseguiu identificar se o corpo era do sexo masculino ou feminino, devido a agressão provocada pelo fogo.

A família também descartou a possibilidade de Thainá estar na contramão da rodovia. A família publicou uma nota nas redes sociais informando que Thainá havia perdido o ônibus que a levaria para a Michelin, onde pegaria no trabalho a zero hora.

“Boa noite, gente! Vim esclarecer sobre o que aconteceu com a Thainá Bichuli. Ela estava indo trabalhar, o carro dela não foi furtado, ela estava na mão dela indo trabalhar normalmente. Ela estava certa, toda a logística dos horários batem corretamente! O carro que estava na contramão não era o dela… Com a batida, o carro dela incendiou e infelizmente era ela que estava dentro. Ainda temos que esperar o resultado do DNA, mas ao que tudo indica, é a nossa menina levada mesmo. Agora o que fica é a saudade, e a certeza que ela está em um lugar melhor! A falta que você vai fazer, a falta que a sua alegria vai fazer, eu nem sei! A família agradece a todos que se preocuparam. Vamos te amar eternamente”, escreveu Nathália Bichuli.