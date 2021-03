Cartolouco anuncia que irá doar salário para instituto e projeto apadrinhados por Zico

Jogador destacou a importância de dar o exemplo e abraçar o respeito e a valorização da cidadania de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

O jornalista e jogador Cartolouco tomou a decisão de doar o salário recebido como jogador do Resende para o “Instituto Novo Ser”, que promove, entre outros projetos, o Power Soccer, uma modalidade de futebol para cadeirantes que utilizam cadeiras motorizadas. O Power Soccer tem como padrinho o ídolo e ex-jogador do Flamengo Zico.

Contratado no início de março, Cartolouco assinou contrato de produtividade com o Gigante do Vale e recebe um salário de R$1.200. Caso entre em campo, seus vencimentos podem chegar a R$50 mil. O jogador, com presença no campeonato colocada em xeque recentemente por personalidades como o Galinho de Quintino, no entanto, decidiu que o salário recebido no Resende será destinado ao Instituto Novo Ser, com o objetivo de chamar a atenção para o trabalho desenvolvido pela instituição sem fins lucrativos.

“Me contaram sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto Novo Ser, me interessei e entendi que é uma causa que merece destaque e apoio. Abracei a oportunidade que tive no Resende para ajudar inclusive muito além do campo. Quero mostrar para todos que o jogo começa pelas mãos do roupeiro, pela dedicação de uma tia que ajuda a servir o almoço no dia a dia até chegar nos jogadores. E quando tiver a oportunidade eu vou colocar bola na rede mesmo e ajudar com gols. A quem se incomodar com minha presença, sugiro conhecer mais sobre o meu trabalho e entender a minha missão aqui”, disse Cartolouco.

O diretor de marketing do Resende, Marcelo Montenegro, fez um balanço da importância da presença do Cartolouco até o momento. Para ele, o jogador já ajudou dentro e fora de campo.

“O Cartolouco é muito querido dentro do clube e ajuda a promover um ambiente com alto astral e confiança nos bastidores. Isso fica muito claro nos vídeos. O Resende está fazendo uma boa campanha no carioca e é possível dizer que, mesmo sem ter entrado em campo ainda, ele já tem participação nesse bom momento. Também tem sido muito respeitoso e focado em entender a importância de cada profissional no cotidiano do futebol. Sua websérie está retratando de maneira fidedigna o esforço diário de muitos profissionais”, contou o diretor.

Cartolouco segue se preparando no CT Pelé Academia para alcançar as melhores condições de jogo. Paralelamente, o jogador dá sequência a sua websérie, que tem como objetivo dar visibilidade e valorizar profissionais que atuam nos bastidores do futebol, além de deixar em evidência o trabalho de excelência desenvolvido no interior do estado do Rio de Janeiro, pelo Resende.

Saiba mais sobre o Instituto

Fundado em 2002, o Instituto Novo Ser tem como objetivo a busca pelo respeito e a valorização da cidadania das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com o intuito de promover os seus direitos, a equalização das oportunidades e a superação dos obstáculos sociais predominantes no processo de inclusão.

Entre os projetos desenvolvidos estão o “Praia Para Todo”, que promove atividades inclusivas de lazer e esporte para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas praias; o “Carnaval Inclusivo”, com a primeira escola de samba inclusiva do país e o próprio Futebol em Cadeira de Rodas, com o “Power Soccer”, com futebol para cadeirantes que utilizam cadeiras motorizadas.