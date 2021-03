Sebastião dos Santos Fortes, de 32 anos, foi assassinado no sábado nas proximidades da linha férrea da Rua Juliana Campos Neves, no bairro Vila Esperança, em Itatiaia. Policiais militares estiveram no local e preservaram o corpo que foi periciado e liberado para o Instituto Médico Legal (IML), de Resende.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.