Homem é baleado no bairro Nova Esperança

Saulo Gonçalves Manduca, de 32 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo, no Beco do Chuchu, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

A vítima atingida por tiros, foi socorrida por familiares e levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde de Saulo.

A Polícia Civil está investigando o caso. Ninguém foi preso até o momento. Assim que a vítima se recuperar será ouvida pelos policiais da Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.