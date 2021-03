Polícia Militar apreende drogas em Resende

Policiais militares do Serviço Reservado e da Patamo I e II, apreenderam no domingo, por volta das 18 horas, uma mulher de 38 anos, suspeita de tráfico de drogas, na Rua Lina, no bairro Vila Moderna, em Resende.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Um suspeito, já conhecido pela polícia, fugiu ao perceber a presença dos agentes.

Durante buscas no quintal foi encontrado um invólucro de maconha caído no chão. Num quarto anexo a uma casa os agentes apreenderam 29 pinos de cocaína, 218 invólucros de maconha e duas pedras de crack.

A suspeita contou aos policiais que no quarto havia um revólver calibre 38 e uma pistola, que foram levados por um suspeito que fugiu no momento em que duas viaturas chegaram.