Polícia Militar apreende suspeito com drogas no bairro Ano Bom

Policiais militares receberam uma informação na manhã de domingo, por volta das 11 horas, sobre uma carga de drogas que estaria chegando à Rua São Jorge, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os agentes foram o local e depararam com o suspeito, de 37 anos. Ao perceber a presença da viatura policial o suspeito aumentou o passo tentando entrar na Vila Delgado, para fugir da prisão. Os agentes agiram rápidos e conseguiram abordar o homem com uma carga de maconha com 380 dólas no valor de R$10, cada.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O suspeito foi preso por tráfico de drogas.