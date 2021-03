Prefeitura de Barra Mansa amplia horário de atendimento do drive-thru de vacinação contra a Covid-19      

Mudança prevê mais agilidade, conforto à população e maior fiscalização

A partir desta terça-feira (30), as vacinações contra um Covid-19 em sistema drive-thru devem o atendimento estendido até às 18h. O primeiro grupo a ser imunizado no novo horário são os idosos com 69 anos completos. O serviço acontece no Parque da Cidade.

Pessoas nascidas entre janeiro a junho devem comparecer das 08h às 12h, de julho a dezembro das 12h às 16h e aqueles que não podemem nos horários estipulados deve ser das 16h às 18h para receber a vacina.

Durante a vacinação dos idosos com 70 anos, nesta segunda-feira (29), o prefeito Rodrigo Drable falou sobre a ampliação. “À medida que as idades vão diminuindo, o número de pessoas por faixa etária é maior. Isso faz com que sejam ampliados os horários e as equipes. A estrutura que nós criamos se mostrou funcional, as pessoas vêm no drive e aqueles que não podem vir são atendidos no Centro de Especialidades Médicas, o Cem. O horário estendido permitirá agilidade, conforto e uma qualidade de fiscalização maior”.

Para ir ao drive-thru, os veículos deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. É indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

Vacinação 70 anos

Em mais uma etapa no combate à Covid-19, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa aplicou a primeira dose em 1.052 idosos de 70 anos.Também foram vacinadas 15 pessoas do grupo que está na dose complementar. A ação continua em sistema drive-thru, no Parque da Cidade.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Magno de Sousa, acompanhou a aplicação das vacinas. “O resultado que temos visto é muito positivo. A vacinação tem acontecido de forma maravilhosa, rápida. A Secretaria de Saúde, os funcionários, estão de parabéns. O Conselho vem acompanhando de perto e constata que todo o procedimento está seguindo à risca o Programa Nacional de Imunizações, o PNI.

Um dos vacinados é o aposentado José Ferreira de Castilho, que a felicidade ao receber uma dose. “Foram meses de muita dificuldade, sem poder sair, preso dentro de casa. Sou doente renal e tenho lúpus, não podia nem sonhar em sair. Vou ficar me cuidando, esperando tudo isso passar ”. Foto: Felipe Vieira