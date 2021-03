Volta Redonda participa do Dia Mundial da Criatividade

A partir de terça-feira, dia 30, as inscrições para acompanhar o evento estarão abertas; atividades gratuitas acontecem nos dias 21 e 22 de abril

Volta Redonda é um dos 130 municípios, de quase 20 países, que participam do World Creativity Day – Dia Mundial da Criatividade. O evento prevê mais de 1,5 mil atividades, que estão sendo preparadas por inspiradores e líderes criativos ao redor do mundo. Além disso, mais de 80 mil bolsas de estudo serão oferecidas por cerca de 30 escolas de cursos livres de diversos países para apoiar a nova educação com foco no desenvolvimento das habilidades do futuro.

As atividades serão acessadas através do canal oficial de cada cidade participante no link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldcreativityday.wcdinspire.app, baixando o aplicativo gratuito que roda em Android ou iOS, ou pela plataforma oficial do evento na Internet. Estarão disponíveis conteúdos gravados ou ao vivo de inspiradores e líderes criativos em todas as cidades participantes nos dias nos dias 21 e 22 de abril.

De acordo com a coordenadora do World Creativity Day em Volta Redonda, Marinez Rodrigues, que é professora graduada em Estudos Sociais e idealizadora do programa de Educação Colaborativa Educasol Brasil, em 2021, o evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Coordenadoria Municipal da Juventude.

“A nossa programação inclui a participação de onze inspiradores de Volta Redonda e dois convidados de fora da cidade, um de Portugal e um de São Paulo. Optamos por disponibilizar vídeos gravados que incluem oficinas, bate-papos ou palestras, por terem um formato mais curto, e apenas uma live”, adiantou Marinez.

Marinez contou ainda que, pela primeira vez, o evento tem um tema pré-definido. “Por conta da pandemia da Covid-19, vamos trabalhar as habilidades para o futuro como criatividade, inovação e sustentabilidade. É preciso se reinventar”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, afirmou que é gratificante colaborar com a participação de Volta Redonda neste evento. “A secretaria é parceira desta ação que visa o compartilhamento de ideias e o incentivo à criatividade”.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, disse que o tema do evento neste ano coincide com o trabalho desenvolvido na cidade. “Inovação é a palavra do momento por conta da pandemia da Covid-19. Vamos divulgar e incentivar os jovens a participarem do Dia Mundial da Criatividade para se familiarizarem com as novas habilidades, que passaram a ser fundamentais para ingressar no mercado de trabalho”.

Dia Mundial da Criatividade

O World Creativity Day é uma iniciativa global liderada pela World Creativity Organization e idealizada pelo psicólogo brasileiro Lucas Foster, referência internacional em economia criativa, em 2014. A partir de 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) incluiu o Dia Mundial da Criatividade e Inovação em seu calendário oficial e, desde então, o festival passou a ser celebrado no dia 21 de abril. Em 2021, tornou-se o maior festival colaborativo de criatividade do mundo.