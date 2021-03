MPRF quer apenas que as atividades essenciais funcionem para contar a Covid-19, em BM e VR

O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) protocolou um pedido na 1ª Vara Cível de Barra Mansa para que o prefeito Rodrigo Drable limite o funcionamento das atividades econômicas, num prazo de 24 horas. O pedido não atinge as atividades essenciais. Segundo o documento do MPRJ, o pedido se deve ao fato de que o limite estabelecido em acordo judicial, de 50% dos leitos de enfermaria disponíveis, foi ultrapassado. O pedido é para que a prefeitura emita um novo decreto com mais restrições. O mesmo pedido foi feito em relação a Volta Redonda, na 6ª Vara Cível.

O prefeito de Barra Mansa afirmou que ainda não recebeu a intimação.

Rodrigo Drable afirmou que ainda não recebeu a intimação sobre o pedido do Ministério Público: “Não recebi nada oficialmente. E não sei se é verdade. Mas espero que não seja. Somos uma cidade de médio porte que tem mantido a capacidade de atendimento dos casos de Covid-19, com percentual de leitos de UTI disponíveis”, disse.