Madrugada de chuvas, ventos fortes e granizo em Resende

Moradores da cidade de Resende registraram durante a madrugada desta terça-feira, fortes chuvas, seguida de ventos e granizo, que atingiram alguns bairros do município. Os bairros mais afetados foram Paraíso, Liberdade, Morada da Colina, Beira-Rio e Nova Liberdade.

Algumas casas foram destelhadas pelos fortes ventos. Um raio derrubou uma árvore na Beira-Rio, próximo à prefeitura de Resende. No túnel de acesso a cidade de Itatiaia, ocorreram quedas de galhos de árvores que interditaram parcialmente local. A Defesa Civil de Resende ainda não se manifestou, ainda, com relação às chuvas que atingiram o município.

Defesa Civil do Estado do Rio, já havia alertado sobre as fortes chuvas na região. Veja a nota abaixo distribuída para as Defesas Civis.