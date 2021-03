Mulher agredida morre no Hospital de Vassouras

Uma mulher, de 40 anos, que foi violentamente agredida há duas semanas morreu na manhã desta terça-feira, no Hospital Universitário, em Vassouras. A vítima, que morava na Rua Alto do Rio Bonito, foi encontrada dentro de sua residência caída no chão, com vários cortes provocados por faca pelo corpo, por um amigo que sentiu sua falta.

Muito ferida, ela não conseguiu pedir ajuda. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Universitário de Vassouras, mas não resistiu aos ferimentos.

Ela teve fraturas na mandíbula e na base do crânio. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Vassouras. Até o momento a polícia não tem pistas do criminoso.