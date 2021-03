Polícia Militar apreende fuzil e revólveres em Angra dos Reis

Policiais militares apreenderam um fuzil e três revólveres que estavam escondidos em uma casa da Rua Vereador Roberto Machado Lopes, no bairro Parque Mambucaba (antigo Perequê)m em Angra dos Reis.

Foram apreendidas 168 munições – sendo 58 para o fuzil – uma luneta e um bipé, usado para apoiar a arma de grosso calibre. Uma denúncia anônima dava conta que no local existia um paiol do tráfico e que o material pertenceria a um traficante apontado como autor de homicídios de criminosos rivais no bairro.

O suspeito não foi encontrado. Os agentes foram recebidos por um homem de 54 anos, que autorizou uma revista no interior da residência. (Foto: Polícia Militar)