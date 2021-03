Vereador Paulo da Gráfica fiscaliza vacinação em Barra Mansa

O vereador Paulo da Gráfica (PSL) tem acompanhado periodicamente a vacinação em Barra Mansa, que vem acontecendo em sistema drive-thru, no Parque da Cidade e também no Cem (Centro de Especialidades Médicas). Nesta terça-feira, 30, o parlamentar esteve acompanhando o andamento da imunização para idosos de 69 anos.

Segundo Paulo, a Secretaria de Saúde está realizando um trabalho exemplar. “Tenho fiscalizado a vacinação e posso afirmar que está sendo tudo feito com muito carinho e organização. Tive a oportunidade de levar meus pais, motivo que nos enche de esperança de vivermos dias melhores”, revelou, parabenizando também o governo municipal pela seriedade nos dias de vacinação.

– Quero parabenizar o prefeito Rodrigo Drable, o secretário Sergio Gomes, as coordenadoras e toda a equipe da linha de frente. A imunização na cidade está avançando e a expectativa é que vacinemos o maior número de barra-mansenses o quanto antes. Esta doença é muito perigosa e precisamos manter os cuidados básicos, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel e principalmente, evitar as aglomerações – completou o vereador.

A imunização em Barra Mansa segue nesta quarta-feira, dia 31, em idosos de 68 anos. A ação acontecerá das 8h às 18h, no Parque da Cidade, em sistema drive-thru. Os veículos deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Foto: Paulo Dimas