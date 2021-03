Volta Redonda é a cidade com melhor índice de vacinação contra a Covid-19 na região

Levantamento foi divulgado pelas secretarias municipais de 24 cidades das Regiões Sul e Costa Verde

Um levantamento divulgado pelas secretarias municipais de saúde das Regiões Sul e Costa Verde revelou que Volta Redonda foi a cidade que mais vacinou a população prioritária contra a Covid-19 até o momento, em números absolutos e proporcionais por habitantes.

A cidade tem 273.988 habitantes e até ontem, dia 29 de março, 34.394 pessoas já haviam recebido a vacinação – número referente a aplicação da primeira dose da vacina. Assim, a cidade alcançou até a presente data, 12,55 % de pessoas vacinadas.

Este é o maior número absoluto no comparativo com 24 municípios citados no levantamento e que compõem as duas regiões. É também o maior volume proporcional de vacina dada por habitantes.

Os mesmos dados são repassados e depois computados pelo Ministério da Saúde, assim como constam no site de transparência da Covid-19 do governo federal.

Idosos com 72 anos são vacinados durante todo o dia nas unidades de saúde

A campanha de vacinação teve início em janeiro e vai sendo ampliada para mais faixas etárias de idosos na medida que a cidade recebe novas remessas de vacinas. A distribuição é de responsabilidade do governo federal e governo estadual.

Na data de hoje, dia 30, idosos com 72 anos estão sendo vacinados nas 46 unidades básicas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h. Hoje, também estão recebendo os imunizantes, os idosos que receberam a primeira dose até 09 de março. Para atender esta demanda, o município recebeu 5.460 doses, sendo 890 doses da vacina AstraZeneca (Oxford) e 4.570 da vacina CoronaVac, no último sábado, dia 27.

Ainda esta semana, a Secretaria de Saúde poderá divulgar mais uma faixa etária para receber a vacina, para isso, vai contar com o apoio da imprensa e utilizar os canais de comunicação da prefeitura. O município está seguindo a ordem decrescente de idade e todos os protocolos, conforme determinação do Ministério da Saúde.

As unidades de saúde atendem idosos que estão cadastrados no site da prefeitura ou na própria unidade de referência onde fazem acompanhamento. Além disso, qualquer pessoa, dentro da faixa etária prevista para amanhã, mesmo sem cadastro, pode ir a um dos locais portando um documento de identidade ou cartão do SUS para ser vacinado.