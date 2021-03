Chuva forte, seguida de ventos e granizo atinge Barra do Piraí

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Barra do Piraí no inicio da noite de terça-feira, provocaram alagamentos, queda de árvores e falta de energia em alguns pontos da cidade. Na Avenida Paulo de Frontin, houve queda de uma telha de zinco, obstruindo parte da avenida.

Uma cobertura de um ponto de ônibus caiu sobre a calçada, impedindo a passagem de pedestres, também no Centro da cidade. A Defesa Civil foi acionada e percorreu alguns pontos críticos provocados pelos fortes ventos e queda de granizo. Não há informações sobre desalojados ou desabrigados.

Na manhã desta quarta-feira, será feito um levantamento para saber os estragos provocados pelo forte temporal. Qualquer problema entrar em contato com a Defesa Civil 193 ou com o Corpo de Bombeiros 199.Fotos: Redes Sociais

Casas atingidas pelos fortes ventos.

Chuvas em Barra do Piraí