Guarda Municipal de Volta Redonda recupera veículo furtado

Agentes atenderam denúncia feita pelo Ciosp sobre carro abandonado no bairro São João

A Guarda Municipal de Volta Redonda recuperou, na tarde desta terça-feira, dia 30, veículo furtado. Por volta das 18h30, os agentes da Guarda Municipal Elizabeth Ramos Linhares e Antônio Celso da Silva atenderam denúncia feita ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre um veículo abandonado na Rua Machado de Assis, próximo ao número 33, no bairro São Geraldo, e verificaram que o Fiat Uno de cor vermelha havia sido furtado.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, os agentes seguiram o protocolo indicado nestes casos. “Ao inserir a placa do veículo na base de dados do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), é possível verificar se há ocorrência de roubo ou furto”, contou.

Constatada a ocorrência, o caminhão rebocador da Guarda Municipal levou o veículo para a 93ª DP (Delegacia de Polícia), no Aterrado, onde foi feito o Registro de Ocorrência para que o bem possa ser devolvido ao legítimo dono. O proprietário do veículo foi identificado e é um morador do bairro São Sebastião.