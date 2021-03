Homem é preso suspeito de tráfico de drogas, na Vila Maria

Um homem, de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (30) em Barra Mansa. A ação aconteceu em uma casa na Rua Orestes Vieira Fonseca, no bairro Vila Maria.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado ao sair da residência. Em seu bolso, durante a revista, foram encontradas sete trouxinhas de maconha. Dentro da casa, em um vaso de plantas que fica na cozinha, os policiais apreenderam mais 70 trouxinhas da droga.

No quarto do suspeito, os agentes apreenderam ainda uma réplica de pistola, um cinto de guarnição tático e militar, e uma máscara de palhaço. Na Rua C, no bairro Getúlio Vargas, também na segunda-feira, os policiais prenderam um jovem, de 19 anos, com cocaína, maconha e crack.

A ação aconteceu próximo ao escadão da rua. Durante a abordagem, apenas um pino de cocaína e um invólucro de maconha foram encontrados com ele. No entanto, o suspeito informou que escondia o restante do material em uma moita do local. Foram encontrados outros 33 pinos de cocaína, 16 invólucros de maconha e 10 pedras de crack. (Foto: PM/Divulgação)