Idosos de 68 anos recebem vacinação anti covid em Barra Mansa

Nesta quinta-feira, a vacinação será realizada até às 20 horas, com aplicação da primeira dose em idosos de 67 anos, enquanto a segunda dose será destinada a pessoas 79 anos

A Prefeitura de Barra Mansa realizou nesta quarta-feira (31), mais uma etapa da vacinação anti covid no município. Desta vez, o drive thru no Parque da Cidade, no Centro, teve como público alvo idosos com 68 anos de idade. O procedimento foi encerrado às 18 horas com um saldo de 1.414 doses aplicadas. Paralelo ao drive thru, agentes de saúde vacinaram 52 acamados, sendo 04 com a primeira dose e 42 com a dose complementar. Somadas, foram ministradas 1.466 doses durante todo o dia.

Com esse quantitativo, Barra Mansa atinge um total de 25.301 doses administradas, sendo 20.034 (D1) e 5.267 (D2).

Como tem ocorrido sistematicamente, o prefeito Rodrigo Drable acompanhou a vacinação. Ele reafirmou sobre a organização e empenho dos profissionais envolvidos no processo. Analisou que desde o início da pandemia no país, em março de 2020, aumentou a disponibilidade de leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de sete para 30 unidades.

– Desde então, temos feito um grande esforço para gerir os leitos de UTIs e Clínicos para tratamento das pessoas acometidas pelo coronavírus. O resultado pode ser traduzido em números, já que Barra Mansa dentre as cidades do Médio Paraíba é a que tem a menor taxa de ocupação de leitos no Hospital Regional Zilda Arns. Isso é reflexo deste trabalho – destacou.

IMUNIZAÇÃO – A coordenadora do setor de Imunização do município, Marlene Fialho, destacou que a vacina é a maneira mais eficaz de combater a Covid-19, mas ressaltou que o organismo leva em média 14 dias após a segunda dose para apresentar uma boa resposta imunológica à doença.

NOVO DRIVE THRU – Nesta quinta-feira, 1º de abril, de 8 às 20 horas, acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. A primeira dose do antígeno será direcionada a idosos de 67 anos de idade, enquanto a segunda dose será aplicada em pessoas com 79 anos.

Com a finalidade de evitar aglomeração e congestionamento o horário será dividido: de 8h às 12h serão vacinados os nascidos entre janeiro e abril; de 12h às 16h, os nascidos de maio a agosto, e de 16 às 20 horas, os nascidos de setembro a dezembro.

Para receber a vacina, os idosos precisam apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

CARRINHO SOLIDÁRIO – Durante a vacinação estão sendo arrecadados, de forma voluntária, alimentos não perecíveis para serem doados às famílias que foram afetadas financeiramente pela crise sanitária da Covid-19. Os alimentos serão entregues pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Fotos: Paulo Dimas