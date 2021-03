Polícia Militar apreende drogas numa área de mata, em Resende

Policiais militares do 37º Batalhão da Policia Militar apreenderam na tarde desta quarta-feira, farta quantidade de drogas, na Rua Boca do Leão, no bairro Lavapés, em Resende. Uma informação recebida pelos agentes dava conta que estaria chegando às drogas na localidade conhecida como Granja.

Ao chegar ao local, os policiais militares fizeram buscas numa área de mata e encontraram mochilas e sacolas com os entorpecentes. Um simulacro de pistola também foi apreendido.

Os agentes apreenderam todo material que foi apresentado na 89ª DP, onde foi feito o boletim de ocorrência. Ninguém foi preso.