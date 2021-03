Polícia Militar aprende drogas no bairro Cruzeiro II

Equipes do Alfa e do GAT (Grupo de Ações Táticas) estavam em patrulhamento na manhã desta quarta-feira, quando perceberam um suspeito já conhecido por envolvimento do o tráfico de drogas na Rua Salgado Filho, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito fugiu, mas foi interceptado pelos agentes. Na cueca do suspeito foram apreendidos oito pinos de pó branco (cocaína), quatro trouxinhas de maconha e R$91.

O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro policial.