Uma torre de telefonia celular caiu em cima de uma casa durante um forte temporal, na noite de terça-feira, na Rua Isabel Elvira, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. Os ventos fortes derrubaram a torre em cima da residência do servidor da Secretaria de Obras, do município de Pinheiral. A torre atingiu a laje e destruiu um dos quartos e a sala.

Segundo Marcelo, o suspeito foi muito grande, mas ninguém saiu ferido.