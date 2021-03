Volta Redonda vai concentrar vacinação em idosos após cumprir metas do Ministério da Saúde

Estratégia da vacinação permanece priorizando ordem decrescente de idade conforme a chegada de novas doses ao município

A prefeitura de Volta Redonda definiu permanecer na estratégia de concentrar a vacinação contra a Covid-19 em idosos. A proposta é aproveitar as novas remessas vindas do Ministério da Saúde para atingir o mais rápido possível o grupo de 60 anos. Nesta quarta-feira, 31, foram vacinadas pessoas com 71 anos. O calendário com as datas e idades será informado diariamente nos meios de comunicação da Prefeitura e pela imprensa, conforme a entrega de novas doses ao município.

De acordo com o médico sanitarista e coordenador da Vigilância em Saúde, Carlos Vasconcellos, o novo calendário unificado de orientação aos municípios definido pelo governo do Estado não altera a estratégia de vacinação que prioriza os idosos em Volta Redonda. Isso será possível pelo fato do município já ter superado a meta relacionada aos profissionais de saúde.

“Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Saúde entende que a prioridade agora é garantir a vacinação de todas as pessoas acima de 60 anos, porque são os de maior risco na ocorrência de casos graves e estarem entre os que mais demandam as internações hospitalares”, disse.

No Grupo I de prioridades faltam vacinar pessoas com faixa etária entre 60 e 71 anos (estimativa de 27.000 pessoas) e profissionais de saúde fora da linha de frente (estimativa de 1.000 pessoas). A medida considera o aumento de casos suspeitos e confirmados de Covid19 e o atual perfil de internação hospitalar, que é mais frequente em pessoas entre 50 e 70 anos.

Atendimento a profissionais de saúde

O coordenador explica que a vacinação já foi disponibilizada a profissionais de todos os hospitais do município, públicos e privados, que atendem Covid, unidades de saúde, além de três períodos em que os profissionais de saúde que residam ou atuam em Volta Redonda, tiveram oportunidade de se vacinar.

Ainda de acordo com o médico, até o dia 29 de março, 8.156 trabalhadores da área de saúde, moradores de Volta Redonda, já tinham sido vacinados. A meta mínima do Governo do Estado era de 5.600 doses. “Já superamos a meta de vacinação, conforme as estimativas do Estado para o grupo de profissionais de saúde. Fomos além porque no início tivemos que assumir a vacinação dos profissionais do Hospital Regional, que fica em Volta Redonda e, posteriormente, o Governo do Estado entendeu que era necessário cobrir essas doses aplicadas, para que retornassem à população de Volta Redonda”, concluiu lembrando que o município é considerado referência em saúde pela oferta de atendimento e pelo número de profissionais da área que residem ou atuam no município.

Após a vacinação do público acima de 60 anos será retomada a vacinação dos profissionais e estudantes da área de saúde. Serão considerados primeiro os profissionais de maior risco de contrair a doença. Os que estagiam na linha de frente da Covid serão priorizados mediante indicação e comprovação das instituições de ensino e dos hospitais. Os demais que fazem estágio terão oportunidade junto aos profissionais que faltam tomar a vacina, após atingir todos os acima de 60 anos. Já os profissionais de segurança que atuam na saúde na cidade (ambulâncias do SAMU e bombeiros) já tiveram a oportunidade de se vacinar. Os demais serão vacinados, caso atuem ou residam em Volta Redonda, após a vacinação dos acima de 60 anos.

Pessoas com comorbidades serão atendidas conforme definição do Ministério da Saúde

As pessoas com comorbidades graves, conforme definição do Ministério da Saúde, serão priorizadas dentro da faixa acima de 60 anos inicialmente. Os abaixo dessa idade serão identificados e, caso sejam de alto risco, serão vacinados a seguir.

Atenção para a segunda dose

Fundamental para garantir a imunização, é preciso ficar atento à data de retorno para tomar a segunda dose. No caso da CoronaVac, deve ser feita entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Diariamente a prefeitura divulga em seus canais oficiais o público que receberá a segunda dose. No cartão entregue no dia da primeira dose também consta a data de retorno. A Secretaria de Saúde programa a data geralmente para os 21 dias após a vacinação para garantir a segunda dose no prazo, em caso de atrasos no recebimento das doses repassadas pelo Ministério da Saúde. Para a vacina Astrazeneca, a segunda dose deve ser feita 12 semanas após a primeira dose. Qualquer pessoa que recebeu a primeira dose e por algum motivo ficou sem a segunda no tempo previsto, deve procurar a unidade de saúde onde se vacinou.