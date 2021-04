Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi morta na noite de quarta-feira, durante uma discussão entre vizinhos, no bairro Jararaca, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Civil, durante uma discussão a mulher entrou no terreno do vizinho e foi atingida por um tiro no peito. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.