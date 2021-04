Saae-Vr alerta para falta d’água em bairros da cidade

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que desde a madrugada desta quinta-feira, dia 01, a elevatória do bairro São Geraldo encontra-se sem energia elétrica. A light já foi comunicada e, até que se regularize o fornecimento, alguns bairros ficarão afetados no abastecimento de água. São eles: Belvedere , Tiradentes, Vila Rica, Tiradentes e bairros adjacentes, além do Complexo Roma.

O Saae pede que os moradores desses bairros economizem água. Tão logo o serviço seja restabelecido, comunicaremos.