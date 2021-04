Petrobras aumenta o gás de cozinha em 5%

A Petrobras divulgou nesta sexta-feira, um novo aumento do gás liquefeito de petróleo (GLP) em 5% para as distribuidoras. O valor passará a ser de R$ 3,21 por quilo, com um aumento médio de R$ 0,15 por quilo, valendo tanto para o uso em indústrias quanto para o uso doméstico. O aumento foi confirmado pela estatal.

Pela quarta fez neste ano, a Petrobras anuncia o aumento no gás liquefeito de petróleo. O último reajuste realizado pela Petrobras foi em 1º de março.

Em nota, a empresa afirma que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. A petroleira ressalta que até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para envase pelas distribuidoras, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores.