Polícia Militar apreende mais de 40 quilos de camarão no período do defeso

Policiais militares apreenderam na manhã desta sexta-feira, mais de 40 quilos de camarão branco na Praia da Enseada, em Angra dos Reis. A pesca do camarão no período do defeso está proibida desde 1º de março e se estende até o dia 31 de maio. Uma denúncia ao Disque Denúncia (Linha Verde), foi importante para o flagra da pesca ilegal, no período.

Os agentes chegaram e perceberam dois homens desembarcando com caixas de isopor em uma canoa. Durante abordagem os suspeitos disseram que havia camarões e outros pescados.Os pescadores não apresentaram nenhum documento legal com registro da Capitania dos Portos, permitindo a pesa da espécie durante o período do defeso. Foram apreendidos também 12 quilos de peixes e materiais utilizados na pesca.

O pescado foi distribuído para as instituições de caridade de Angra dos Reis. O registro foi feito na Delegacia de Policia, de Angra dos Reis.