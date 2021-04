Porto Real recebe vacinas para aplicação de 2ª dose contra à Covid-19

Para dar continuidade à campanha de vacinação conta à Covid-19 o município de Porto Real recebeu na manhã desta sexta, 2, mais 900 novas doses de vacinas do Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das doses recebidas, 830 são da fabricante CoronaVac, onde 800 serão aplicadas como 2º dose e 30 como 1ª dose. Alem disso no dia também chegaram mais 70 doses da AstraZeneca que também serão usadas como 2ª dose.

Nessa última semana, através o Plano Nacional de Imunização (PNI), a SMS atendeu as Pessoas Idosas de 66 a 69 anos através da vacinação por polos. “Mediante a chegada das novas doses, a SMS anunciará nos próximos dia o novo grupo que será vacinado”, reforçou o prefeito, Alexandre Serfiotis.