Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa monitora ocupação irregular em Unidade de Conservação Ambiental

Através da Guarda Municipal Ambiental e com o apoio da Polícia Militar, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa realizou nesta quinta-feira, 01 de abril, diligências no bairro Vale do Paraíba com a finalidade de conter o avanço de ocupação irregular em Unidade de Conservação Ambiental.

A área onde está ocorrendo a ocupação não é de domínio público, porém, esta faz parte de uma Unidade de Conservação municipal, denominada como APA Cândido Silva. Durante a fiscalização foi possível constatar na Rua Amélia Furtado do Vale, a execução de terraplanagem e corte de árvores sem as autorizações ambientais necessárias. O responsável pelos serviços foi conduzido à 90ª DP para registro de ocorrência.

Outras ações de fiscalização ocorrerão com a finalidade de evitar a degradação ambiental em áreas protegidas. Qualquer denúncia pode ser feita através do número (24) 999237641.