Barra Mansa é a primeira cidade da região a vacinar integrantes das forças de segurança

Ação aconteceu neste sábado no Parque da Cidade e também contemplou idosos de 66 anos

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (03), mais uma etapa de imunização contra o coronavírus. A ação aconteceu no Parque da Cidade, em sistema drive-thru e imunizou 1.735 pessoas, entre idosos de 66 anos e guardas municipais.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, elogiou a forma que a vacinação vem acontecendo no município. “O Prefeito Rodrigo Drable tem feito um ótimo trabalho, Barra Mansa tem sido referência na imunização pela sua organização e também por respeitar todos os protocolos de segurança no combate a Covid-19, além disso, agora é a primeira cidade da região a abrir a vacinação para integrantes das forças de segurança”, comemorou.

A coordenadora de Imunização Marlene Fialho se emocionou ao falar do avanço da vacinação na cidade. “Nesses onze anos atuando como enfermeira na imunização, nunca pensei em viver um momento histórico como esse. Estamos vivendo uma pandemia com uma enorme dimensão e toda vez que o helicóptero chega com mais vacinas, eu fico com um misto de sentimentos. Sentimento de esperança, de alegria e de empatia em saber que todas essas doses vão ser administradas nas pessoas devido a organização que nosso município está tendo. Se Deus quiser, daqui a pouco vamos receber um volume muito maior e vamos conseguir imunizar a todos”, afirmou.

Maria Aparecida de Paiva, de 66 anos, tomou a primeira dose da vacina e revelou estar muito feliz. “Estou me sentindo muito bem, pois estava ansiosa para chegar a minha vez de vacinar. Me surpreendi com o nível da organização, está tudo perfeito”, concluiu.

O drive deste sábado seguiu dividido em dois grupos: nascidos de janeiro a junho de 8h às 12h e nascidos de julho a dezembro, de 12h às 16h. A imunização no município continua nesta segunda-feira, 05, e o público atendido será idosos de 78 anos, que tomarão a segunda dose. A ação também acontecerá no Parque da Cidade, em sistema drive-thru. Fotos: Chico de Assis/Divulgação