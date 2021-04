Quatro UBS ficarão abertas neste domingo de Páscoa para atender a casos suspeitos de Covid-19

UBSF dos bairros Monte Castelo, São João, Vila Mury e Volta Grande, que já são referência no atendimento à Covid-19, atenderão neste domingo, dia 04, de 07h às 19h com médico presencial_

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que quatro Unidades Básicas de Saúde (USB) e da Família (UBSF) dos bairros Monte Castelo, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionarão neste domingo de Páscoa, dia 04, de 07h às 19h, para atender a casos suspeitos de Covid-19.

As UBSFs já são referência para o atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus no município. A secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza Rocha, disse que haverá um médico em cada unidade no atendimento à população de Volta Redonda.

“Quando o paciente suspeito de Covid-19 chega a uma unidade de referência, ele é atendido primeiramente por uma equipe multidisciplinar de enfermagem, que efetua a triagem através de exames que verificam os sinais vitais, a medição da sua escala de dor e temperatura. Para em seguida encaminhar ao médico que faz outros exames, orientação, além de solicitar a coleta de material para testagem e diagnóstico da Covid-19, que é feita na própria unidade de saúde”, disse a secretária.

Nas unidades de referência à Covid-19 são feitos os exames de RT-PCR (swab) colhendo uma amostra de secreção respiratória do paciente com suspeita da doença. O material é encaminhado ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels), no Rio de Janeiro.

A secretária relembrou ainda que a prefeitura iniciou a contratação de novos médicos para a Atenção Básica, mas que mesmo com poucos profissionais na rede pública, a população que busca atendimento consegue, pois há médicos que atendem remotamente nas unidades de saúde.

Os hospitais São João Batista, Munir Rafful (Retiro), Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), UPA Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) funcionam 24 horas para emergências médicas.