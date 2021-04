A Secretaria de Saúde e Barra Mansa divulgou na noite deste sábado os dados da Covid-19, no município. Segundo a secretaria, mais três mortes por coronavírus foram registradas. O total de óbitos no município chega a 321.

Segundo o boletim, 60 pessoas estão internadas com a doença. Existem 34 suspeitos e 26 confirmados com a Covid-19. Aguardando exames são 192 pessoas. Os casos positivos somam 11.467, com 11.142 curados. Já os resultados negativos são 36.323.