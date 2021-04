Estagiária de enfermagem, grávida de 7 meses, morre de Covid-19, em Vassouras

A estagiária de enfermagem Letícia Rocha Camargo, de 21 anos, morreu neste sábado em consequência do coronavírus, em Vassouras. Letícia era aluna do 9ºano e estava em período de estágio no Hospital Universitário de Vassouras, quando começou a não se sentir bem e foi dispensada pelo professor, no dia 16 de março, quando foi detectada a doença. Ela estava grávida de 30 semanas.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) divulgou uma nota informando que nem todos os alunos que estão na linha de frente foram testados e também reivindica a vacinação desse grupo nas redes sociais.

Abaixo a nota de pesar do DCE

É com grande pesar que a Coordenação do Curso de Enfermagem da Universidade de Vassouras informa o falecimento da acadêmica Letícia Rocha de Camargo.

Nossa querida aluna no 9º período infelizmente não resistiu e foi mais uma vítima do Covid-19.

A Universidade de Vassouras, em nome da Reitoria, do Curso de Enfermagem e de todo o corpo discente e docente lamenta a morte de nossa querida aluna, e reiteramos nossas condolências a toda a família e amigos de Letícia.