Um homem, de 31 anos, ainda não identificado, foi morto com vários tiros dentro do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública), do bairro Novo Surubi, em Resende.

Policiais militares foram ao local e conseguiram ouvir a namorada da vítima. Ela teria dito que o namorado saiu para comprar algo e decidiu entrar no Ciep.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, da cidade.