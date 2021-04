Prefeitura implanta testagem rápida, teleconsultas e dará remédios contra Covid-19

_Prefeitura anuncia novas ações para combater a Covid-19_

A Prefeitura de Volta Redonda confirmou a adoção de pelo menos três novas medidas que serão adotadas pela rede municipal de saúde na guerra contra a Covid-19. Haverá agilidade no diagnóstico a partir da adoção do teste de antígeno, fornecimento de medicamentos e será implantado um sistema de teleconsulta.

A implantação do teste de antígeno será feita em parceria com a Unimed Volta Redonda e permite que o resultado saia no mesmo dia, algumas horas depois do material ser colhido. Com isso, se a pessoa foi diagnosticada com a Covid-19, poderá ser tratada de maneira mais rápida.

Aí entra outra das novas medidas: a rede municipal vai fornecer remédios para o tratamento dos pacientes, de acordo com o receitado pelos médicos. Muitos dos medicamentos utilizados contra a Covid-19 em outros locais já estão na rede, mas mais medicamentos serão comprados.

Além disso, a Prefeitura não vai deixar de seguir fazendo o teste de RT-PCR, principalmente nos contatos das pessoas que testaram positivo. A ideia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é agregar ações.

Teleconsultas

A Prefeitura de Volta Redonda vai anunciar uma parceria com a Unimed local, para implantação de um sistema de Teleconsulta. O projeto será detalhado no decorrer da semana.

Atendimento na Páscoa

Neste domingo de Páscoa, dia 04, quatro Unidades Básicas de Saúde (USB) e da Família (UBSF) dos bairros Monte Castelo, São João, Vila Mury e Volta Grande estão abertas para atender a casos suspeitos de Covid-19. O horário de funcionamento é de 07h às 19h. As UBSFs já são referência para o atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus no município.

Em cada uma dessas unidades há um médico para atender a população. Nas unidades de referência à Covid-19 são feitos os exames de RT-PCR (swab) colhendo uma amostra de secreção respiratória do paciente com suspeita da doença.

Os hospitais São João Batista, Munir Rafful (Retiro), Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), UPA Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) funcionam 24 horas para emergências médicas.