Rodrigo Drable assina decreto prorrogando as medidas emergenciais

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drabe assinou neste domingo o decreto emergencial para o enfrentamento da Covid-19, que prorroga o anterior até o dia 11 de abril. O objetivo é tentar reduzir o número de pessoas contaminadas pelo vírus.

Bares, restaurantes e similares funcionarão de segunda a sexta–feira de 10 às 17 horas e aos sábados e domingos de 11 às 15 horas. Supermercados, farmácias, drogarias, padarias e atividades essenciais poderão manter o funcionamento dentro do horário comumente praticado.

No funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, além das medidas sanitárias previstas nos decretos anteriores, deverá ser cumprido. O horário de funcionamento será permitido de segunda a sexta-feira de 10 horas às 17 horas e aos sábados e domingos de 11 horas às 15 horas. Somente poderão ser utilizadas 50% das mesas do estabelecimento. Estabelecimento com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre.

Casas de shows e espetáculos e boates, casas de festas infantis e espaços de recreação infantil e clubes sociais permanecerão fechados até dia 11. Academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas poderão funcionar de segunda–feira a sábado até as 17 horas. As escolas particulares poderão retomar as aulas presenciais, mas a prefeitura recomenda a adoção do ensino online. No ensino público municipal, as aulas serão online. As atividades presenciais estão suspensas. Está suspenso também o atendimento ao público em todas as repartições da prefeitura, mas as atividades internas poderão retornar, a critério dos secretários municipais.