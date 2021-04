Vereador faz ação em comemoração ao domingo de Páscoa, em Quatis

Em alusão ao domingo de Páscoa, celebrado neste domingo 4 de abril, o vereador do município de Quatis, Willian Carvalho, entregou lembranças em comemoração a data. Ao todo, 120 crianças do bairro Santo Antônio, onde Willian mora, dos bairros próximos e de algumas localidades da zona rural foram contempladas.

Durante a entrega, foram respeitados os protocolos de prevenção às Covid-19, como sanitizantes em spray, uso de máscara e respeito ao distanciamento social. “Mais do que comemorar a data, quis levar uma mensagem de esperança para as crianças de Quatis. Por isso em cada lembrança havia um bilhete com dizeres como ‘use máscara’ e ‘previnam-se, esse período vai passar'”, explicou o vereador.

Durante o evento Willian aproveitou para esclarecer que retomará as atividades junto a comunidade a partir da segunda, 5. “Tivemos 10 dias de pausa, onde as autoridades trabalharam para conter a crescente nos números de contaminados por Covid. Tão logo quando esse período passar, estarei de volta aos atendimentos aos moradores e também as atividades na Câmara Legislativa”, finalizou Willian.