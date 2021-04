Acidente deixa feridos na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um acidente grave foi registrado na manhã desta segunda-feira (5) na Rodovia dos Metalúrgicos. Um caminhão-baú bateu numa árvore quando se aproximava da Rodovia do Contorno. O motorista ficou preso nas ferragens, segundo as primeiras informações. Os bombeiros estavam fazendo a retirada dele no momento desta publicação. Também se envolveram no acidente pelo menos mais dois carros. Havia pelo menos outra pessoa ferida.

O trânsito no sentido ao Centro de Volta Redonda estava parado no momento em que este texto foi publicado e estava fluindo lentamente em direção à Dutra.

Notícia em atualização. Matéria: Felipe Cury