Covid-19: Volta Redonda vacina 69 anos na quarta e quinta-feira e prepara drive-thru

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacinação contra a Covid-19 será ampliada para idosos de 69 anos nesta quarta e quinta-feira, dias 07 e 08 de abril, de 09h às 16h, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF).

As segundas doses da CoronaVac continuarão sendo adiantadas para quem tomou a primeira dose no período de 12 a 21 de março. Todos devem apresentar no ato da vacinação documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.

Também nesta segunda-feira, a Prefeitura iniciou um trabalho de manutenção na Ilha São João, que deve abrigar uma edição de vacinação com drive-thru. O local está sendo preparado para abrigar a vacinação dentro de veículos, assim que for confirmado o envio de novas vacinas.