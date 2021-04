Homem agride mulher, rouba celular, mas é preso em Rio Claro

Um homem de 35 anos foi preso na noite passada, em Rio Claro, depois de invadir uma casa e roubar o celular de uma mulher, de 38 anos, após agredi-la com um soco. O roubo aconteceu na Rua Getúlio Aristides Carvalho, no Morro do Cemitério Novo.

A vítima contou que o suspeito invadiu sua residência e a atacou a socos para lhe tomar o celular. Ele fugiu com o aparelho enquanto ela pedia socorro. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito na RJ-155, a Rodovia Saturnino Braga, próximo à rodoviária de Rio Claro. O celular da vítima foi recuperado. Antes de ser apresentado na delegacia, o suspeito foi levado ao hospital, pois apresentava escoriações nos cotovelos e no ombro direito.