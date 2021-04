Identificado vítima fatal de acidente na Rodovia dos Metalúrgicos

Foi identificado como Vander Sulivan Vinícius Soares Monteiro, de 33 anos, o homem que morreu no acidente na manhã desta segunda-feira (5), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Ele estava em um carro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Além disso, um caminhão-baú bateu numa árvore. Os veículos se aproximavam da Rodovia do Contorno quando bateram. Elas foram identificadas como Anderson de Andrade Pereira, de 40 anos, e Renato Nunes da Silva, de 32 anos, e levadas ao Hospital São João Batista. Segundo a unidade médica, ambos estão lúcidos, orientados, na sala amarela aos cuidados da cirurgia, e mantidos em observação.