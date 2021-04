Idosos de 75 e 76 anos recebem a segunda dose em Resende

Idosos devem apresentar o cartão de vacinação entregue no ato da primeira dose e ficar sempre atentos a data marcada no cartão de vacinação para retorno

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde promove nesta terça-feira, dia 06, a vacinação de segunda dose em idosos de 75 e 76 anos nos postos de saúde, que vacinaram com a primeira no dia 12/03.

-A aplicação da segunda dose é muito importante para que estes idosos completem a imunização contra a Covid-19. Nesta terça-feira, os idosos devem comparecer aos postos de saúde onde foram vacinados anteriormente no dia 12 de março, com a apresentação obrigatória do cartão de vacinação e documento de identificação. As pessoas dos grupos prioritários devem ficar atentas a data marcada no cartão para o retorno para a aplicação da segunda dose – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.