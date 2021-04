Inserir diversão é crucial para aprender novos aprendizados especialmente para os autodidatas

Para as mentes mais conservadoras, inserir diversão no aprendizado pode ser algo difícil de entender, afinal estamos habituados a considerar a aprendizagem como algo sério, mas aprender e se divertir em simultâneo não deveria ser tão difícil, deveria?

A forma como interpretamos novos aprendizados tem vindo a mudar, afinal aquela ideia de sentar na cadeira e ouvir se tem tornado obsoleto e o autodesenvolvimento ganha tem ganho destaque.

Para que o aprendizado seja efetivo existem estratégias que deve adotar para treinar a memória e torná-la mais eficaz em todo o processo, especialmente se é autodidata onde a motivação ganha maior importância.

Uma das formas que torna o aprendizado mais eficaz e menos enfadonho é inserir uma componente de diversão que permita motivar quem deseja aprender.

Associando uma componente de diversão terá mais vontade de aceder ao conteúdo e o ato de aprender não será mais apenas assistir a um vídeo online de alguém entendido no assunto. Basta lembrar-se de quão aborrecidas eram as aulas com aquele professor que apenas debitava a matéria e o quanto se divertia naquelas onde o professor trazia jogos e outras ferramentas para cativar seus alunos.

Vários estudos mostram que a adoção de algumas práticas simples no aprendizado pode tornar todo o processo mais eficaz, especialmente por conseguirem estimular o cérebro de modo a melhorar a capacidade de memória.

Algumas sugestões são adotadas de forma natural como ouvir música enquanto estuda, já a introdução de outras sugestões podem não ser tão imediatas como a introdução da componente de diversão, jogos, ou de técnicas de relaxamento.

Na questão da diversão esta tem um efeito positivo nos níveis de motivação, essencial para ter mais vontade de estender a experiência de aprendizado. Mas, o que pode ser feito para tornar o processo de aprendizagem mais divertido, principalmente se falamos de um aprendizado autodidata?

Colocando os olhos em alguns exemplos adotados por grandes empresas, pode tentar mimetizar algumas ideias e tornar-se num verdadeiro especialista do auto-aprendizado.

O CEO da empresa Hubspot implementou a rotina da equipe se reunir no terraço após o trabalho para tomar algo e socializar com os colegas de trabalho. É importante que coloque momentos de lazer durante o seu tempo de estudo.

Se aprende sozinho, dedique pelo menos 30 minutos do seu dia a conversar com amigos (pode ser por videochamada), passeie por um parque perto de sua casa, ou relaxe tomando uma bebida enquanto ouve a sua música preferida.

É fundamental que o seu cérebro se desligue por momentos e tenha a oportunidade de descansar e relaxar, pois, só assim irá conseguir ter capacidade para reter a nova informação.

O artista Mark Gagnon instalou uma piscina de bolas numa área de negócios de uma grande empresa e percebeu que mesmo o empresário de terno mais sério adorou a experiência de pular em uma imensidão de bolas.

Claro que para um autodidata não será fácil instalar uma piscina de bolas em sua casa, mas a ideia que está aqui presente é que a libertação de hormônios associados ao prazer que consegue em momentos de diversão como este são bastante benéficas para conseguir melhorar o seu aprendizado.

Existem formas simples que pode seguir como fazer um pouco de exercício físico que promove igualmente a libertação desses hormônios, ou até ocupar um pouco do seu tempo a divertir-se com algo simples, mas que lhe dê prazer.

Jogos simples que pode aceder até no seu celular pode ser uma boa ajuda para se divertir e sentir a emoção de uma grande piscina de bolas. Plataformas online dedicadas a jogos simples que apenas têm o objetivo de o entreter e divertir são boas escolhas.

São várias as plataformas que disponibilizam este gênero de entretenimento de forma gratuita, como 1001jogos, ou jogos 360 que oferecem desde jogos de tetris a ‘buble shooter’. Também pode sentir a adrenalina e a diversão em jogos de caça-níqueis disponíveis em algumas plataformas online gratuitamente que por serem um género de jogo altamente personalizável, facilmente encontrará uma com um tema do seu interesse.

Se prefere algo mais complexo, opte por jogos que o divirtam e relaxam simultaneamente como o Animal Crossing disponível para consoles. Lembre-se de limitar o tempo de jogo para não correr o risco de perder o foco.

Estas são algumas dicas que pode adotar para melhorar o seu aprendizado, mas lembre-se que deve seguir apenas as que são adequadas aos seus gostos para garantir motivação.