Jovem é assassinado no bairro Minerlândia

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira, com vários tiros na Rua Caxambu, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. A vítima, Mateus de Jesus Silva, estava ao lado do seu pai quando foi executado com aproximadamente sete tiros. O pai de Mateus informou que dois homens em um carro branco dispararam contra o seu filho.

Mateus havia deixado a prisão no dia 18 de fevereiro. Ele tinha feito aniversário na última sexta-feira. A perícia esteve no local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.