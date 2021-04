Um jovem, de 18 anos, ficou ferido ao ser atingido com dois tiros na Rua 3, no bairro Recanto do Sol, em Barra Mansa. De acordo com o que foi apurado, o jovem foi baleado no ombro e no rosto, próximo ao olho direito.

Ele foi socorrido por populares que o levaram à Santa Casa de Misericórdia da cidade, mas não permaneceram no local. O estado de saúde da vítima é estável, mas ele corre sério risco de perder a visão. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.