Prefeitura de Volta Redonda prorroga decreto até o dia 11 de abril

O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) publicou na tarde desta segunda-feira um decreto prorrogando até o dia 11 de abril, as medidas de restrições do funcionamento do comércio e outras atividades não essenciais no município.

As restrições se devem ao fato do aumento da propagação do novo Coronavírus (Covid-19) estabelecidas pelo Decreto Municipal.

O comércio continua funcionando de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados de 9 às 13 horas. As atividades essenciais como, farmácia, supermercados, drogarias e padarias poderão manter o funcionamento dentro do horário que sempre funcionou.

No caso de bares, restaurantes e lanchonete somente poderão ser utilizadas 50% das mesas do estabelecimento. Lanchonetes poderão ter seu funcionamento de 8 às 17 horas.

Estabelecimentos com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes aferição de temperatura, antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre. Foto: Jacy Coimbra

Abaixo o decreto assinado pelo prefeito Neto.