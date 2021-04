Secretaria de Saúde aplica 961 doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira

Idosos de 78 anos receberam a segunda dose do imunizante, em sistema drive thru

A Prefeitura de Barra Mansa realizou nesta segunda-feira (05), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 78 anos de idade. Em sistema drive thru, no Parque da Cidade, a dose complementar alcançou 568 pessoas. Porém, o quantitativo de imunizados no Parque da Cidade foi maior, já que houve a aplicação da primeira dose em 22 idosos de 66 anos, de duas doses em profissionais de saúde com faixa etária de 25 anos e outras 20 doses, em Guardas Municipais.

Outras 28 doses foram ministradas em idosos acamados com 60 anos ou mais, sendo 10 doses iniciais e 18 doses complementares. Agentes do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e do Enfrentamento à Covid fizeram o atendimento nas residências dos vacinados. No CEM (Centro de Especialidades Médicas) foram aplicadas 195 doses do antígeno e na Santa Casa, 26. O total foi de 961 doses aplicadas nesta segunda-feira.

Com o resultado, o município atinge a marca de 23.840 pessoas imunizadas, com 30.195 doses administradas, sendo 23.840 (D1) e 6.355 (D2).

Como vem ocorrendo rotineiramente, o prefeito Rodrigo Drable acompanhou a vacinação e comentou que a expectativa da Secretaria de Saúde era ministrar cerca de 600 doses complementares do imunizante. “Embora o resultado tenha sido bastante expressivo, nossa meta é vacinar todos que estão incluídos como prioridade no Plano Nacional de Imunização. Algumas pessoas não estão acompanhando a data correta para a aplicação da segunda dose, o que pode comprometer a resposta do organismo ao processo de imunização. Fica o nosso alerta aos familiares”, disse.

A coordenadora do setor de Imunização da Secretaria de Saúde, Marlene Fialho, elencou alguns dados importantes sobre a vacina. Acompanhe:

POR QUE DEVO ME VACINAR?

Porque vacinas salvam vidas. Muitas doenças foram erradicadas graças à vacinação. Somente a vacina é capaz de controlar uma doença e levá-la ao fim. Neste momento, a vacina é o único procedimento que pode nos imunizar contra a Covid-19.

A VACINA É SEGURA?

A produção de vacinas conta com o envolvimento de milhares de pessoas, que testam seus efeitos e os monitoram mesmo após a liberação dos órgãos de saúde. A vacina contra a covid-19 passou por testes rigorosos de qualidade. E como o fim da pandemia é de interesse mundial, em um ano, milhares de estudos científicos foram produzidos e/ou partiram de tecnologias já existentes, por isso, a vacina foi criada em tempo recorde.

QUANTAS DOSES DA VACINA SÃO NECESSÁRIAS?

Para garantir a eficácia total da vacina são necessárias duas doses. A vacina de Oxford, a AstraZeneca precisa do reforço dentro de um prazo de oito a doze semanas e do Instituto Butantan, a Coronavac deve ter a última dose aplicada em um prazo de 14 a 28 dias após a primeira dose. O intervalo correto da imunização é essencial para que as vacinas sejam consideradas efetivas, e quem tomou apenas a primeira dose não está imunizado.

QUEM NÃO DEVE TOMAR A VACINA?

Não devem ser vacinadas pessoas com sintomas sugestivos da Covid-19. A orientação é aguardar pelo período assintomático para então ser imunizado, respeitando o intervalo de 30 dias após surgirem os primeiros sintomas da doença. Quem é alérgico a ovo pode tomar a vacina.

A VACINA PROVOCA ALGUMA REAÇÃO?

Em geral não. A orientação é fazer compressas frias sobre o local da aplicação se houver evento adverso local (edemas, calor, dor). Algumas pessoas podem apresentar sintomas que se confundem com a própria doença.

QUANDO A VACINA COMEÇA A FAZER EFEITO?

O organismo leva em média 14 dias após a segunda dose para apresentar uma boa resposta imunológica à doença.

QUEM JÁ TEVE A DOENÇA DEVE SER VACINADO?

Sim. A vacinação deve ser feita após 30 dias a partir dos sintomas, tão logo a pessoa esteja assintomática.

É PRECISO FAZER A PREVENÇÃO NÃO FARMACOLÓGICA APÓS A VACINAÇÃO?

A prevenção nunca é demais. Mesmo após a vacinação as pessoas devem continuar fazendo uso das máscaras de proteção facial, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Fotos: Paulo Dimas