Barra Mansa faz novo acordo e comércio continuará aberto

O prefeito Rodrigo Drabe usando as redes sociais informou que conseguiu um novo acordo com o Ministério Público (MPRJ) para o funcionamento do comércio que será de 10 às 17 horas, de segunda-feira à sexta-feira. No sábado o comércio vai funcionar de 9 às 13 horas.

Abaixo os principais pontos do acordo provisório assinado entre a prefeitura e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

CLAUSULA PRIMEIRA – O Município se obriga a elaborar relatório semanal, que deverá ser assinado pessoalmente pelo Secretário Municipal de Saúde e pelos Coordenadores de Vigilância em Saúde e de Vigilância Epidemiológica, apresentando o diagnóstico da situação epidemiológica do Município, contendo, no mínimo, informações sobre: 1) o número total de testes de COVID-19 realizados e os respectivos resultados;

CLAUSULA SEGUNDA – O município assume a obrigação de elaborar manifestação técnica semanal, que deverá ser assinada pessoalmente pelo Secretário Municipal de Saúde e pelos Coordenadores de Vigilância em Saúde e de Vigilância Epidemiológica, indicando quais são as medidas não farmacológicas de restrição de circulação de pessoas e de isolamento social necessárias para a proteção à vida e de prevenção ao contágio do novo coronavírus, levando-se em consideração o relatório contendo o diagnóstico da situação epidemiológica semanal do Município, além do Mapa de Risco da Covid-19divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde;

CLÁUSULA TERCEIRA – O Município se obriga a observar integralmente a manifestação técnica mencionada na Cláusula Segunda, com a edição de decretos semanais contendo, no mínimo, a aplicação das medidas não farmacológicas de restrição de circulação de pessoas e de isolamento social necessárias para a proteção à vida e de prevenção ao contágio do novo coronavírus previstas em tal documento;

CLÁUSULA QUARTA – O Município se obriga a conferir ampla publicidade aos documentos previstos nas cláusulas primeira e segunda, com sua disponibilização no site institucional e redes sociais da Prefeitura;

CLÁUSULA QUINTA – Fica autorizada a reabertura/não fechamento das atividades já liberadas nos termos dos acordos anteriores destes autos.

CLÁUSULA SEXTA – Compromete-se o Município a manter o envio de dados e relatórios para controle de evolução da doença na cidade ao Ministério Público – Tutela Coletiva bem como ao 2º Núcleo da Tutela Coletiva da Defensoria Pública, tal qual acordado. Além disso, compromete-se a juntar nos autos, para ciência do juízo e demais integrantes da relação processual, tais documentos, no prazo de 24 horas a contar do seu fechamento, bem como os relatórios a que alude a cláusula primeira deste acordo até as18 horas da segunda-feira seguinte.