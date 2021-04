Fumacê percorre Região Leste nesta semana

Ação visa coibir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti

A equipe da Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa está percorrendo a Região Leste nesta semana, utilizando o fumacê, a fim de coibir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Os bairros que recebem a medida sanitária são: Mangueira, São Sebastião, Nove de Abril, Metalúrgico, Assunção, Jardim Guanabara, Boa Vista I, II e III, Jardim Redentor, Vila Elmira, São Judas, Recanto do Sol e Cajueiro.

A ação continuará nas próximas semanas no bairro Colônia Santo Antônio e em locais que apresentaram índice larvário mais alto, como Vila Maria, Vila Independência, Saudade, Ary Parreiras e Vila Coringa.

O coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos, reforça a importância dos cuidados que a população deve ter. “Independente do período do ano, é de suma importância que a população continue fazendo o dever de casa, dedicando alguns minutos por semana para verificar a sua residência. Qualquer objeto que possa acumular água e que esteja a céu aberto pode virar um criadouro do mosquito vetor das Arboviroses, inclusive a dengue. Lembre-se da limpeza das calhas de captação de águas pluviais e a tampa da caixa d’água”.

Nas últimas semanas o fumacê percorreu os bairros Vila Independência, Roselândia I e II, Nova Esperança, Jardim Primavera, Santa Lúcia, Monte Cristo, São Luiz, São Pedro, Jardim Marilú, Intanha e Ano Bom. Fotos: Divulgação